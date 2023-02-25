Orhan Uğuroğlu: Cumhur İttifakı neden çıldırıyor?

Recep Tayyip Erdoğan bir kez değil tam iki kez cumhurbaşkanı olarak göreve başlarken namusu ve şerefi üzerine “Tarafsızlık” yemini etti.

Haydi Erdoğan’ın siyasi rekabettekileri bir an olsun dikkate almayalım.

44 bine yakın yurttaşın hayatını kaybettiği, on binlerce yurttaşın yaralandığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasına gelelim.

Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Sünni’si fakiri, zengini, işçisi, memuru, emeklisi 84 milyon tek yürek oldu ama sen olamadın Erdoğan.

–Asrın felaketinde dahi tarafsız cumhurbaşkanı olamadın Erdoğan.

84 milyonu kucaklayamadın Erdoğan…

Yazık çok yazık…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı