Orhan Uğuroğlu: Çömez diyor ki ‘Suriye’de terörist tuğgeneral oldu…’

Okura not:
Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.
Turhan Çömez diyor ki;
“Suriye’de terörist tuğgeneral oldu…”
Çömez’e hatırlatayım.
AKP orgenerali teröristbaşı yaptı.
26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’u “Silahlı Terör Örgütü Kurmak” kumpası ile 26 ay Silivri’de esir tuttu.
Günümüze gelince daha da vahimi gerçekleşiyor.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’a af getirmek için üç parti anlaştı:
AKP + DEM + MHP…
Türkiye’de terörist Öcalan DEM parti genel başkanı olur mu olur!
Teröristbaşı Öcalan hür general olur.
Erdoğan’a da ölünceye kadar cumhurbaşkanı seçilme hakkı alır.
Son sözü Turhan Çömez’e bırakayım:
“Devleti, İmralı ’dan medet umar hale getiren bu anlayışa yazıklar olsun!
22 yıldır terörü bitirmek için atması gereken adımları atmamış çaresiz bir AKP;
Küresel güç unsurlarının bölgede yeni bir oyun alanı açarken, önüne koyduğu projeyi hayata geçiriyor şu anda.”