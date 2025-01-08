Orhan Uğuroğlu: CHP’li belediyelerin hukuksuz şekilde siyaseten silkelenmelerinin amaçları şunlar

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CHP’li belediyelerin hukuksuz şekilde siyaseten silkelenmelerinin amaçları şunlar:
- Parasız kalsınlar.
- İşçilerine maaş ödeyemesinler.
- Çöpleri toplayamasınlar,
- Su ve kanalizasyon hizmetlerini aksatsınlar.
- Asfalt onarımı ve yeni yol yapamasınlar.
- Kreş, halk lokantası açamasınlar,
- Ucuz ekmek satışı yapamasınlar.
- Sosyal yardımları kessinler.
Bu sayede sonraki seçimde CHP’li belediye başkanlarına değil AKP’lilere oy versinler.
Büyük Türk milleti silkeleme kumpasına düşmez.
Tam tersine ilk seçimde kendisini cezalandıran AKP’yi iktidardan silkeleyerek düşürür ve intikamını alır.
Türk siyasi tarihinde sayısız örnekleri yaşanmıştır.
Silkeleme Bumerang olup döner AKP’yi silkeler.