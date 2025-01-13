Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Cem Uzan yurt dışına çıkıp Genç Parti oy kaybedince İbrahim Tatlıses fırıldak gibi döndü

warning
Okura not:

Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Cem Uzan yurt dışına çıkıp Genç Parti oy kaybedince İbrahim Tatlıses fırıldak gibi döndü:


  • “Kim ne derse desin umurumda değil, Erdoğan beni nereye çağırırsa giderim. Ölene kadar da yanındayım.”

AKP’nin Şanlıurfa kongresinde, “Ölene kadar sizinle birlikteyiz” diyen Tatlıses, Erdoğan’a sordu:

  • “Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı’na var mısınız?”

Erdoğan’ın bu soruya yanıt verdi:

  • “Sen varsan, varım”

Ve anlaşıldı.

28 Mayıs’ta YSK sayesinde Anayasal meşruiyeti olmadan aday olup 3. Kez seçilen Erdoğan 4. Kez adaylık peşinde.

Erdoğan ya erken seçim ya da öne alınmış seçim planlıyor.

Zamanında yapılacak seçimde Erdoğan’ın YSK kararı ile bir kez daha aday olması mümkün değil.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Cezaevi: Hastaneye sevki Ayşe Barım istemedi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Ayşe Barım’ın tansiyon değerlerinin normal olmasına rağmen hastaneye sevk edilmek istendiğini ama kendisinin yazılı beyanla bunu kabul etmediğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi […]