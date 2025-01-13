Orhan Uğuroğlu: Cem Uzan yurt dışına çıkıp Genç Parti oy kaybedince İbrahim Tatlıses fırıldak gibi döndü

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Cem Uzan yurt dışına çıkıp Genç Parti oy kaybedince İbrahim Tatlıses fırıldak gibi döndü:

“Kim ne derse desin umurumda değil, Erdoğan beni nereye çağırırsa giderim. Ölene kadar da yanındayım.”

AKP’nin Şanlıurfa kongresinde, “Ölene kadar sizinle birlikteyiz” diyen Tatlıses, Erdoğan’a sordu:

“Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı’na var mısınız?”

Erdoğan’ın bu soruya yanıt verdi:

“Sen varsan, varım”

Ve anlaşıldı.

28 Mayıs’ta YSK sayesinde Anayasal meşruiyeti olmadan aday olup 3. Kez seçilen Erdoğan 4. Kez adaylık peşinde.

Erdoğan ya erken seçim ya da öne alınmış seçim planlıyor.

Zamanında yapılacak seçimde Erdoğan’ın YSK kararı ile bir kez daha aday olması mümkün değil.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı