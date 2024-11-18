Orhan Uğuroğlu: ‘Aptallık etme, gel anlaşalım’ diyerek Erdoğan’a mektup yazan Trump

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“Aptallık etme, gel anlaşalım” diyerek Erdoğan’a mektup yazan Trump.

Mektubu alır almaz askerî harekâtı durduran Erdoğan.

Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi vermeyen Trump.

Rusya’dan NATO kurallarına aykırı S-400 hava savunma sistemi alan Erdoğan.

Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 savaş uçakları projesinden çıkartan Trump.

Parası peşin ödenen ancak teslim alınması gereken 4 adet F-35 savaş uçağını alamayan Erdoğan.

Türkiye’nin F-16 savaş uçağı talebini savsaklayan ve birinci döneminde vermeyen Trump.

Tüm bunlara karşın 2. kez Başkan seçilen Trump’ı, “Dostum” diye tebrik eden Erdoğan.

Yerin dibine batsın dostluğu Trump’ın.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı