Orhan Uğuroğlu: Anlaşılan o ki AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı Bilal Erdoğan’dır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buluştu.

Türkiye’nin resmî heyetinde;

MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve

–Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da yer aldı…

Sosyal medyada sorular yağdı:

–“Hangi unvanla, hangi vasıfla, hangi amaçla Bilal Erdoğan resmî heyette yer aldı?”

Sosyal medyada yanıt verilmedi.

O halde ben yanıt vereyim:

Anayasa’nın 101. Maddesine göre Recep Bey 3. kez cumhurbaşkanı adayı olamıyor.

Erdoğan anayasayı her zaman yaptığı gibi umursamayarak, “Adayım” dedi ama Erdoğan’ın başvurusu sonrası son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek.

Peşinen senin vurguladığın gibi yanıtlayayım.

YSK üyeleri başvursan dahi bil ki;

-Yemezler Erdoğan…

YSK üyesi yüksek hâkimler anayasayı çiğneme suçu işlemeyeceklerine göre Recep Bey’in yerine kim aday olacak?

Anlaşılan o ki:

-AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı: Bilal Erdoğan’dır…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı