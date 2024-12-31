Orhan Kemal'in Fatih'te oturduğu ev, 10 milyon liradan satışa çıktı

Yazar Orhan Kemal’in 1954-1966 arasında Fatih Cibali’de kiracı olarak oturduğu iki katlı ev, 10 milyon liradan satışa çıkarıldı.

Fotoğraf: Kültür Envanteri

Yazarın oğlu Işık Öğütçü evin satışına ilişkin DHA‘ya şu açıklamaları yaptı:

“Bugünlerde çok gündemde olan Cibali’deki evde ben dünyaya geldim. Zaten 1954-1966 arasında bir 12 yıllık yaşanmışlık orada söz konusu. Ben de ilkokul 2’ye kadar oradaydım. Babamın 35’e yakın eseri orada yazıldı.

Ayrıca; ‘Suçlu’, ‘Sokakların Çocuğu’, ‘Müfettişler Müfettişi’, ‘Üçkağıtçı’, ‘Evlerden Biri’, ‘Bir Filiz Vardı’ gibi kitapları o semtten söz eder. Çok önemli bir semttir Cibali. Bizim 12 yıllık yaşam sürecimizde tatlı acı anılar var. Daha sonra oradan taşındık. Babam 1951’de Adana’dan İstanbul’a göç edip ölümüne kadar tam beş tane yer değiştirdi. En uzun kaldığı Cibali’deki yer.”

Evin satışa çıkarıldığını basından öğrenen ve duruma şaşıran Öğütçü, Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın bu konuya el atabileceğini söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı veya hatta başka bir bakanlık Ticaret Bakanlığı da olur, bu işe el atabilir. Orası yine bir Orhan Kemal evi olabilir; belki Orhan Kemal’in resimlerinden oluşan çünkü o evde çekilen fotoğraflar var. Fotoğraflar dışarıya konularak güzel bir süsleme yapılabilir.

Çocuklara atfedilen edilen bir kütüphane, bir atölye olabilir. Mesela orada müzik öğrenirler, resim öğrenirler, güzel yazı öğrenirler, matematik çalışırlar. Geleceğin belki müzisyenlerini, ressamlarını, bilim insanlarını orada yetiştirme şansına sahip olur.

Onlar da diyecek ki ‘Orhan Kemal evinden yetiştik’ yani bunu düşünmek bile müthiş bir keyif. Ne olacak ben de merakla bekliyorum.”

Evin satışından sorumlu Cem Baydar ise şu açıklamayı yaptı:

“Mülk sahipleri evi ihtiyaç duyduğu için değil, ihtiyaç fazlası olduğu için satıyor. Ev üç ay önce, 10 milyon liradan satışa çıkarıldı. Satışa çıktığı günden beri İstanbul dışında eve Antalya’dan, Ankara’dan ve çeşitli şehirlerden alıcı çıktı. Sanat camiasından arayanlar da fazlasıyla var. Ev için 1 milyon lira, 5 milyon lira teklif edenler de var.”