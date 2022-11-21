Orhan Gencebay’a göre muhalefetin Erdoğan’ı eleştirmesi ‘son derece yanlış’

Müzisyen Orhan Gencebay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘başarılarının’ olduğunu ve ‘tüm dünyada takdir edildiğini’ öne sürdü. Gencebay, ‘buna rağmen’ muhalefetin Erdoğan’ı eleştirmesine çıkıştı.

Orhan Gencebay, muhalefetin Erdoğan’ı eleştirmesine kızdı (Arşiv)

Sabah gazetesine konuşan Gencebay, Erdoğan’ın dış politikada ‘gururlandırdığını’ öne sürerek, muhalefetin eleştirilerini yanlış bulduğunu söyledi.

Gencebay, “Bazı kişiler sizi neden hedefe koyuyor” sorusuna verdiği yanıtta şunları söyledi:

“Ülkemize hizmet etmiş birçok lideri de tanıyorum. Özal’ı da, Demirel’i de Ecevit’i de tanır ve severdim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da tanıyorum ve milli bir duruş sergiliyor, ben de alkışlıyorum. Özellikle son yıllarda cumhurbaşkanımızın milli başarıları mutlaka devleti ve ülkesini seven her vatandaşı gururlandırıyordur. Bunu da görmemek mümkün değil. Tüm dünya bu başarıları takdir ediyor. Bu başarıları ve milli kazançlarımız bize gurur verirken, bunlara şartlanmış ve olumsuz bir bakış açısıyla muhalefet etmek son derece yanlış. Bu kazanımlarla Türkiye’nin çok daha iyi olacağına inanıyorum.”