Orhan Bursalı: Yabancı hakem gibi yabancı savcı mı getirilsin?

Arkasından, ülkede yargı – adalet mekanizması iğdiş edildiği için Sedat Peker’e akan rüşvet ve yolsuzluk dosyaları patladı. Şaşırdık mı? Saray’ın danışmanları, Erzurumlu kadın milletvekilleri, kocaları, aracıları artık ne varsa.

Kurumların ve sistemin kilit noktalarındaki kişilerin nasıl ülke için bir felaket ve çürümüşlük içinde yüzdüğünün kahredici fotoğraflarını yaşıyoruz.

Bunlar sanal ve iddia mı?

O zaman tam bağımsız savcıları harekete geçirin, araştırsınlar.

Yoksa savcı kalmadı mı, yabancı hakem gibi yabancı savcı mı getirilsin?

Orhan Bursalı’nın yazısı