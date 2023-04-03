Orhan Bursalı: Ülkenin geleceği konusunu rulet gibi gören anlayış

İnce’nin hayalini paylaşanlar, bunun kendilerini de mutsuz edecek bir sonuç yaratabileceğini şüphesiz görüyorlardır.

(…)

Ülkenin geleceği konusunu bir rulet oyunu gibi gören anlayış, iktidarın kazanması durumunda seçimler sonrası ilerleyeceği yolu tahmin edememesi gibi bir körlüğü de içinde barındırır.

İnce’nin ve partisinin siyasi kariyeri değil, ülkenin yol ayrımındaki konumu yarını hepimizi ilgilendirmeli. Özellikle İnce’ye gönül verenleri.

Mesele yüzde 3-5 oy alayım, bayrak göstereyim kaçayım değil.

Bir Millet İttifakı yönetiminde, demokratik bir ortamda, İnce ve partisinin önünün çok daha açık olacağını ve güçlü bir parti inşa fırsatı elde edeceğini düşünüyorum.

Gönüldaşları biraz eleştirel baksınlar bugüne… Kısa ve zamansız hesapların getirisi olmaz.

Orhan Bursalı’nın yazısı