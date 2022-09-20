Orhan Bursalı: Stratejik plan hazırlanmazsa aç kalacağız

İktidarın mensupları tarımda derin sorunları dile getirdiğinde, bakanlık makamında oturanlar ve medyadaki tekrarcıları tarımda büyük ihracat masallarını gündeme getirir. Yaşadığımız büyük enflasyon şüphesiz ki hem üreticiyi hem tüketiciyi ağır vurdu. Üstelik Ukrayna üzerindeki savaş hem de iklim değişiminin ağır etkilerini hissettirmesi, ülkemizin yaşadığı ağır su sorunu, gelecek 10 yıla yönelik tüm bu gelişmeleri dikkate alan bir stratejik plan hazırlanmazsa aç kalacağız.
SON HABERLER
Uzayda rekor kırmıştı: Kozmonot Polyakov hayatını kaybetti
En uzun uzay yolculuğu rekorunu elinde tutan kozmonot Valeri Polyakov, 80 … Devamı...
‘Kaçırıldım’ diye yalan söylemişti: 18 ay hapis cezası aldı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, asılsız bir iddiada bulunarak kaçırıldığını … Devamı...
Gülsüm Elvan’ın kolunu kıran polisler hakkında yeniden yargılama kararı
Anayasa Mahkemesi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için düzenlenen destek … Devamı...
2013 KPSS’sine yönelik ‘FETÖ’ soruşturmasında 21 gözaltı kararı
Ankara başsavcılığı, 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) … Devamı...
Almanya’nın üretici fiyatlarındaki ‘tarihi rekoru’ Türkiye’nin neredeyse 100 puan gerisinde
Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki artışın … Devamı...
Çakıcı’nın ziyareti ‘meyvelerini veriyor’: MHP, Bozdağ’a ’af’ için gidecek
Seçime giderken MHP'lilerin en sık başvurduğu ‘af’ düzenlemesi yeniden … Devamı...
İran’da Mahsa Amini’nin polis gözetiminde ölmesini protesto eden kadınlardan beşi öldürüldü
İran'da Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgede, polis gözetiminde hayatını … Devamı...
Sağlık kuruluşu ruhsatı taksi plakasına döndü: Kiralayan bile var
Özel sağlık kuruluşlarına 14 yıldır ruhsat verilmemesi yeni bir pazar alanı … Devamı...
Nebati’nin yatırım önerdiği borsada düşüş devam ediyor: ‘Yukarı adım’ bugün de geçerli
Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-19 … Devamı...
Erdoğan, Amerikalılara ‘ekonomist’ olduğunu anlattı: Sizde bile raflar boş
ABD merkezli PBS kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde … Devamı...