Orhan Bursalı: Ön planda Öcalan, Bahçeli ve DEM, bu kez PKK ve AKP sanki gölgede

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İkinci bir “barış süreci” denemesi. Ön planda Öcalan, Bahçeli ve DEM. Bu kez PKK ve AKP sanki gölgede. Varlar ama yoklar.

Hangi koşullarda masa kuruluyor yeniden?

Bu yazıda iç koşulları öne çıkartacağım. Evet Suriye’de önemli değişimler var ancak Türkiye bu konuda güvenlik açısından sağlam.

Geldik “masa”nın kuruluşuna ön ayak olan Bahçeli’nin İmralı’ya çağrısına. Süreç bu çağrı ile başladı.

Bahçeli bu çağrıyı neden yaptı? Olasılıklar şöyle:

Destek verdiği iktidarın ülkeyi batırması ve milyonlarca yoksul kitle yaratması karşısında, kendisini ve partisini ön plana çıkartacak bir stratejik üstünlük sağlamak için.

Bu anlamda Türkiye’nin aslında oldukça geri plana düşen terör/ güvenlik konusunu ön plana çıkartarak, MHP’nin PKK meselesini çözebilecek bir parti ve lider olabileceğini göstermek için. Nitekim kurduğu İmralı-DEM hattını işletti. Bu konu ile ekonomik çöküşü de gözlerden biraz saklayarak ortağına destek verdi.

Saray kendini biraz gölgede tutarak iktidarını borçlu olduğu ortağına yol verdi. Devleti yöneten parti olarak işin içinde, İmralı’daki görüşmeleri izledi. Buradan çıkacak sonuçlardan iktidarının devamı için yararlanacak, gerektiğinde öp plana çıkacak.

Orhan Bursalı’nın yazısı