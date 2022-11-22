Orhan Bursalı: Müslüman Kardeşleri de kurban etti

Önce güncele takılalım: Sisi ile el sıkıştı, rabia falan filan oldu. Müslüman kardeşleri de kurban etti. İslam dünyasının liderliğine soyunan oyunculuk, dahası halife yakıştırmaları, Osmanlı bakiyesi toprakların yeni sultanlığı… Hepsi güme gitti: Bir el sıkışmayla mı? Hem evet hayır, gerçekliğin çelik duvarına çarpmasıyla, daha başlangıçta!…

Bütün bu büyüklük ve güç gösterilerini de Türkiye’ye akan trilyon dolarlara sırtını dayayarak yapmıştı, kendisinin yarattığı ekonomik güce değil. 2003-2022 arası ülkeye akan paralar toplam 204.4 milyar dolar faizini de alıp gidince¹, iktidar dımdızlak ortalıkla kaldı; hayaller, “katil” diye aşağılanan Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin elini sıkma seremonisiyle son bul.

Orhan Bursalı’nın yazısı