Orhan Bursalı: Kurtlar pusuda

Kılıçdaroğlu ve hükümeti, seçimi kazanırlarsa halka vaat ettiklerini gerçekleştirmek için parayı nereden mi bulacak?

Şüphesiz ki önce milyarlarca liranın akıp gittiği hortumlar kesilecek. Tüketiciden kesilip duran vergiler yerine servet sahiplerinin de kapısını çalması gerekir.

Gelir eşitsizliğini hemen ve derhal düzeltici hamlelerle millete nefes aldırmaları öncelik kazanmalı.

Fırsat eşitliğini sağlayıcı önlemler en önemli konulardan… Hemen gelecek umudu vererek, 5 yıl içinde rayına oturmuş bir ülke, devlet oluşturmaları şart… Yoksa giderler, kurtlar pusuda…

Orhan Bursalı’nın yazısı