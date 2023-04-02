Orhan Bursalı: Kurşunlama olayına nasıl bakmalı?

İktidar değişince işin aslı ortaya çıkar hiç merak etmeyin… Ama bu tehdit ve korku ortamından medet mi umuyor iktidar? Hayır, bu kaybedecek olmanın çaresizliği… Birçok kişi, önümüzdeki 1.5 ay içinde olabileceklere işaret olarak görüyor.

Öyle mi? İktidar karar verecek buna. Ya kaybetmeyi göze alan bir “demokratik olgunluk” sergileyecek (varsa). Sandık sonuçlarının çalınmadığına milletin çoğunun karar vereceği bir namusluluk içinde geçecek seçimler… Sandığa indirgenmiş veya elde sadece sandık kalmış demokrasinin dibine dinamit konmayacak… Ya da seçimden sonra gayri meşru bir yönetimi ülkeye dayıyacaklar ve sonrası kaos diyecekler.

Ben ikinci seçeneği hiç düşünmüyorum. Hiç. İktidarın da düşünmediğini görüyorum veya görmek istiyorum.

Ülke, millet buna layık değil. Ülke çok zayıflar, parçalanır. Tam vatan hainliği olur. Yaşadığımız olayı, akılsızların kurguladığı; intikam, kızgınlık, çaresizlik kokan bir “tırışkadan nağme” görme eğilimindeyim.

Orhan Bursalı’nın yazısı