Orhan Bursalı: Kılıçdaroğlu yeni arayışlar içinde

Üçüncü ayak ekonomi bilimcileriyle bilgi alışverişi. Önceki gün yine basına kapalı olarak Daron Acemoğlu ile görüştü. Acemoğlu sosyal demokrat ekonomi görüşleriyle de tanınıyor ve dünyada araştırmalarıyla çok saygın bir konumu var.

Çökmekte olan neoliberal iktisat uygulamalarının dışında, Kemal Kılıçdaroğlu yeni arayışlar içinde. Tıpkı dünyada olduğu gibi. Kılıçdaroğlu, neoliberal politikaların dünyada yarattığı büyük eşitsizlikleri, yıkımları, sıkıntıları dile getiriyor. Dün Blokchain Derneği yöneticileriyle de görüşmesi vardı.

Önceki akşam yemekte, Johns Hopkins Üniversitesi’nden bir bilim adamıyla sohbette, ne yapmalı çözüm yolları nedir sorularına yanıt aradı. Bu üniversitenin Washington’daki yüksek lisans bölümünde bir konuşma yaptı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Türk öğrenciler de pırıl pırıl, sorularla Kemal Bey’i sıkıştırmayı denediler! Yenilenebilir enerji ve mülteci konusundaki tutumu sorgulandı. Bir kısmı da akşam yemeğe katıldı.

Orhan Bursalı’nın yazısı