Orhan Bursalı: İktidarın Arap ülkeleri aşkının ceremesini çekiyoruz

AKP iktidarı 2016’da eylülde saati 1 saat geri alacakken almamaya karar verdi ve ülkeyi sadece yaz için uygulanan artı 3 saat diliminde tuttu. Demek ki yedi yıldır, böyle. Bizi 1 saat doğuya kaydırdı. Böylece UTC artı 3 saat dilimine oturduk.

Sözde elektrikten tasarruf amacıyla yapıldı. İktidardan başka ciddi kurumlar ve hesaplar daha çok elektrik harcadığımızı gösterdi.

Elektrik tüketiminde diyelim ki bir farklılık olmuyor ama iş hayatı, okul hayatı, sosyal hayat sabahları ülke karanlığa gömüldü. Analar babalar çığlık çığlığa ama iktidar bildiğini okuyup duruyor.

Bu UTC artı 3 dilimini incelerseniz iktidarın dayatma nedenini anlarsınız: Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ile aynı zaman dilimine eklemlendik.

Buna da şükür mü diyelim? Ya UTC artı 4 veya 5 kararı alsalardı Çin, Hindistan ve biraz daha ötede Japonya ile bir olacaktık! Gecelerimiz gündüz, gündüzlerimiz gece!

İktidarın Arap ülkeleri aşkının ceremesini yaşıyoruz veya çekiyoruz.

Bunu aslında zengin Arap ülkelerine, daha doğrusu parasına bir yaranma operasyonu olarak da görebiliriz. O ülkelerin insanları geldiklerinde kendi ülkelerindeki saat diliminde yaşıyorlar.

Orhan Bursalı’nın yazısı