Orhan Bursalı: İktidar şunu mu devreye soktu, 'Şimşek, verdiğimiz görevi kötüye kullandı'

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

İktidar şunu mu devreye soktu: Bütün bu kötü durumdan biz sorumlu değiliz. Uluslararası finans sermayesinin adamı Mehmet Şimşek, kendisine verdiğimiz görevi kötüye kullandı.

Yani ekonomik çöküşe bir günah keçisi bulma zamanı geldi.

Tüm kötülüğü onun sırtına yıkarak bu işten sıyrılalım mı?

Tamam da Şimşek’i göndersen ekonomiyi mi düzelteceksin.

Yeni Şafak’ın bu manşetleri, içte ve dışta çöküşü hızlandıracak etkiler yapmaya başladı.

Borsa’ya baktım bir haftadır yeniden dibe doğru yollandı.

Türkiye’nin kredi notu yeniden gerilemeye başladı.

Dışarıdan kredi alması yeniden pahalanmaya başladı.

Dolar artışı hızlandı.

Eğer bu yönetimin desteklediği manşet ise sadece Şimşek’in boynunu vurmuyor, baltayı kendi ayağına da indiriyor.

Bir ekip değişimine hazırlanıyor olabilir. Yeni Şafak ekibinin (damat da orada) hükümete karşı bilinçli bir girişimi ise o zaman bir iktidar savaşı su yüzüne çıktı demek.

Orhan Bursalı’nın yazısı