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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Halk ilk kez kendisi için savaştı

Büyük Zafer’in ve Kurtuluş’un ilan edildiği gündeyiz; bu Kurtuluş Savaşı’nda halk hem işgal kuvvetlerine hem de aslında padişahlığa karşı savaştı. Şunu söylüyorum: Anadolu halkı son güçlerini ve son varlığını 650 yıllık Osmanlı İmparatorluğu boyunca ilk kez kendisi için, varlığı ve geleceği için ortaya koyuyor ve savaşıyordu… Tarihin ve Zafer’in pek tartışılmayan yönüdür.

Orhan Bursalı’nın yazısı


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