Orhan Bursalı: Halk ilk kez kendisi için savaştı

Büyük Zafer’in ve Kurtuluş’un ilan edildiği gündeyiz; bu Kurtuluş Savaşı’nda halk hem işgal kuvvetlerine hem de aslında padişahlığa karşı savaştı. Şunu söylüyorum: Anadolu halkı son güçlerini ve son varlığını 650 yıllık Osmanlı İmparatorluğu boyunca ilk kez kendisi için, varlığı ve geleceği için ortaya koyuyor ve savaşıyordu… Tarihin ve Zafer’in pek tartışılmayan yönüdür.
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Hoşça kal Direniş Cephesi
BAE ile yeniden bir temasın sağlanması, son bir yılda Türk dış politikasında gördüğümüz balans ayarının bir basamağı gibi görünüyor. Direniş cephesine ‘hoşça kal’ derken, galiba bu manevrayla Körfez’in parasına yeniden ‘merhaba’ demeyi umut ediyoruz.
Erdoğan Bayraktar açtı ağzını yumdu gözünü
“Yağcılık devri bitti şebeklik devri başladı… ‘Reis’, beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Bana büyük kötülük yaptı… Benim dosyamda ne varsa, hepsi doğru. Hem tapeler, hem teknik takip hem telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğru…”
Araştırma: Meğer boyu önemliymiş
Britanya’da yapılan bir araştırma penis söz konusu olduğunda ‘Boyu değil işlevi önemli’ efsanesini yıktı.
ABD’li medya şirketi sordu: 150 bin dolarlık Porsche Türkiye’de neden 600 bin dolar?
ABD’li otomobil bloğu Jalopnik, Türkiye’de fahiş fiyata satılan arabaları gündemine aldı. Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) eleştirildiği yazıda araçların gerçek maliyetiyle Türkiye fiyatları karşılaştırıldı.
RTÜK başkanı, İsmail Saymaz’ın sözlerini ‘nezaketsiz’ buldu: Halk TV’ye inceleme
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’de yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında İsmail Saymaz’ın ifadeleriyle ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu.