Orhan Bursalı: Elon Musk’ın süper TIR’ları katliam silahı olarak kullanılıyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

ABD ve Avrupa’da keskinleşen toplumsal bölünmüşlük, çatışma ortamı, büyük eşitsizlik, doğrudan IŞİD ile ilgisi olmayan, bağımsız “yalnız kurtlar” yaratmakta.

Almanya’da birkaç yıl önce kamyonla Noel çarşısına girerek toplumsal terör yaratma eylemlerinin mesela ABD’de de yaygınlaşma eğilimine girdiğini görüyoruz.

Trump’ın şimdilik büyük destekçisi Elon Musk’ın süper TIR’ları katliam silahı olarak kullanılıyor.

Yani IŞİD yok olmadı, Suriye’de varlar ve en büyük gelişme alanı olarak da Güney Afrika ülkeleri olarak gösteriliyor.

ABD’nin Suriye’den çekilme olasılığının önündeki en büyük engel de İsrail.

PKK/PYD’nin, çekilmeyi önlemesi için İsrail ile ilişkiler içinde olduğunu, İsrail medyasından öğreniyoruz.

İsrail Suriye’den Amerikalıların çekilmesine kesin karşı çıkacaktır.

O halde, çekilme olasılığını zayıf olarak tanımlamak zorundayız.

Pentagon, Trump’ı, biz orada varlık gösteriyoruz, savaşmıyoruz, diye kolayca ikna edebilir.

Orhan Bursalı’nın yazısı