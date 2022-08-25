Orhan Bursalı: Demek yasaklarla ‘kültürel hâkimiyet’ kuracaklar!

Nitekim İçişleri Bakanı Soylu da bunlara sahip çıkıyor ve “festival adı altında bir dizi sahtekârın gayri kanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez” tweet’i atabiliyor. Neresinden tutabilirsiniz? Yıllardır AKP’li belediyelerin de konserler düzenlediği bilinmiyor mu?

21 yıldır iktidarda olan bir partinin bugün geldiği nokta, büyük bir çaresizlikle her şeyi yasaklamaktır. İktidar, uygarlık ve millet düşmanı ucube derneklerle devletin valilik ve kaymakamlıklarını da yasaklara alet ediyor. Ben de ne diyorum, bu makamlar da zaten partinin makamları!

Demek yasaklarla “kültürel hâkimiyet” kuracaklar!

Orhan Bursalı’nın yazısı