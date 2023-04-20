Orhan Bursalı: Cumhurbaşkanı hata üzerine hata yapıyor

Bina dikmekle Türkiye’yi dünyanın üç beş finans merkezinden biri yapacaklarını ilan eden bir cumhurbaşkanı var. Türkiye’ye milyarlarca dolar, zaten binasızlıktan gelemiyordu, nereye gireceğim, nerede yatacağım diyordu. Şimdi yatağı döşeği hazır.

Binacı, inşaatçı bir iktidarın başka türlü düşünebilmesi mümkün değil. AKP bir inşaat beynine veya kafasına sahip, tabii ki böyle düşünecek.

Seçmenine şunu söylüyor, patates, soğan ve et bulamıyor, satın alamıyor olabilirsin ama bak finans merkezi binaların var!

Baskı ile doları dizginliyorlar. Dolar dolar olalı böyle zulüm görmemiş olabilir! Özgür olduğu Tahtakale’de bile tırıs giderken zincirini koparan gül sarıya dönüşmek için rahvan at aşamasına geçti.

Peki, ekonomide sıkıntı varmış, yoo biz gayet güzel yolumuza devam ediyoruz, demesinin seçmende karşılığı nedir, sorusu ile ilgilenmiyorlar.

Orhan Bursalı’nın yazısı