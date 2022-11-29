Orhan Bursalı: CHP’nin bu konuda bir sözü yok mu?

Rusya Türkiye arasındaki kapı-ilişkiler her iki ülke içinde verimli ve önemli. Moskova, size bakıyor, iktidara gelirseniz, bu ilişkiler ne olacak, NATO mu iktidara gelmiş olacak, Ankara dengeli ilişkileri sürdürebilecek mi?

CHP’nin bu konuda bir sözü yok mu?

Bu nedenle diyorum ki Moskova ziyareti birinci derecede önemli. Bu alanı boş bırakırsanız, salt ekonomik çöküntüye güvenerek iktidar olma seçeneğinizi tehlikeye atarsınız.

Aynı şekilde Arap ülkeleri ile yeni bir dönem başlıyor. Arap ülkeleri, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerindeki bağımsız bir güç olma gelişmelerini okuyamayan bir siyaset, başarı kazanamaz. Konu tank palet fabrikası ile iktidarı sıkıştırmanın çok ötesindedir. Millet bununla ilgilenmiyor. Minör değil majör politikalar zamanındayız. CHP’de bunun yönetimde ve danışmanlıkta ciddi işaretlerini görüyor muyuz?

Orhan Bursalı’nın yazısı