Orhan Bursalı: Bunun İYİ Parti merkezinden bağımsız yapıldığını mı düşünmeliyiz?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ikinci kezdir Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağı konusunda endişeleri olduğunu belirtiyor “Bizim klasik sağ, refleks olarak camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Bu refleksi görmezden gelemeyiz”. Lafa bakın! Bu bir kamuoyu oluşturma hareketidir. Bunun İYİ Parti merkezinden bağımsız yapıldığını mı düşünmeliyiz? Şimdiden bir aleyhte kampanya. Buna çukur kazmak denir.
SON HABERLER
Bebek arabalı yolcuyu minibüsten indiren sürücüye para cezası
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bebek arabasıyla minibüse binmek isteyen … Devamı...
Boğaziçili akademisyenler: Görevimizi yapmamız engelleniyor
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tüm akademik birimlerdeki öğretim üyeleri, … Devamı...
Babacan: Mart 2023’te baskın seçim olma ihtimali var
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Mart 2023'te bir baskın seçim olma … Devamı...
FIFA’dan Sırbistan’a ‘Kosova’ soruşturması
FIFA, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Brezilya'yla … Devamı...
Salieri’yi nasıl bilirsiniz?
H. Ayhan Tinin / Sanat da var / … Devamı...
Hakkari’de kar nedeniyle 155 yerleşim biriminin yolu kapandı
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 155 yerleşim birimine ulaşım … Devamı...
Ak kaşlı kiraz kuşu ve çalıkuşu çıvgını Aras Kuş Cenneti’nde ilk kez halkalandı
Türkiye'nin önemli kuş araştırma merkezlerinden Iğdır'daki Aras Kuş … Devamı...
Taksiciler odası başkanı yine zam istedi: En az yüzde 50
Taksi tarifelerine en az yüzde 50 zam talep eden Taksiciler Esnaf Odası … Devamı...
Nebati’den ‘vergi kaçakçılığı’ açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, müfettişlerin incelemeleri … Devamı...
Asker uğurlamasında ateş açıldı: Bir ölü, bir yaralı
Niğde'de asker uğurlanırken tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu … Devamı...