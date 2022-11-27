Orhan Bursalı: Bunun İYİ Parti merkezinden bağımsız yapıldığını mı düşünmeliyiz?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ikinci kezdir Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağı konusunda endişeleri olduğunu belirtiyor “Bizim klasik sağ, refleks olarak camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Bu refleksi görmezden gelemeyiz”. Lafa bakın! Bu bir kamuoyu oluşturma hareketidir. Bunun İYİ Parti merkezinden bağımsız yapıldığını mı düşünmeliyiz? Şimdiden bir aleyhte kampanya. Buna çukur kazmak denir.

Orhan Bursalı’nın yazısı