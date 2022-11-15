Orhan Bursalı: Bu iktidar döneminde şiddet ve terör yaşamın bir parçası oldu

Seçim sürecine girildiği için bu tür şiddet eylemlerinin yaratacağı duygu, düşünce ve infiallerin geçmişte yaşanan korkuları canlandırmasından daha doğal bir şey yok. Akıllara 2015 Haziran-Kasım karanlık felaket döneminin gelmesi kadar doğal bir şey olamaz. Böyle bir şey olmayacaktır, fakat bu köşede Saray’ın en yakın belleğinde o dönem ve seçimi kayıptan kazanca döndürmesi olayının var olduğunu dile getirdim.

Bu iktidar döneminde şiddet ve terör yaşamın bir parçası oldu.

Yakın zamanda en büyük terörü bu ülke, 15 Temmuz 2016’da FETÖ darbe girişimi ile yaşadı.

Orhan Bursalı’nın yazısı