Orhan Bursalı: Bu doğruysa, kaynak aktarımının boyutları çok büyüdü demektir

Engin Altay dün açıklama yaptı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Darphane arasında 2020’de cumhurbaşkanı kararnamesiyle kesinleştirilen bir anlaşmaya göre, bandrol sistemleri Darphane’ye devredildi. Konu güvenlikle ilgiliymiş, gizli olmalıymış, hükümet işlerinin ilan yapılmaksızın verilmesi kararlaştırılmış. Bandrol işi daha önce adı bilinen bir firmaya 185 milyon liraya yaptırılmış, bu karardan sonra bu kez yeni kurulan ve matbaası da olmayan adı belli bir firmaya bu kez 400 milyona verilmiş. Bu yeni şirket de önceki ihaleyi alana gitmiş, 185 milyon TL’ye bu işi yap demiş. Bu doğruysa, kaynak aktarımının boyutları çok büyüdü demektir.

Masa başı 215 milyon TL kasada.. Şüphesiz ki iktidarca bölüşülen bir paradan bahsediyoruz.

Orhan Bursalı’nın yazısı