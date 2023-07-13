Orhan Bursalı: Antibiyotiklerin direnç kazanması Türkiye’nin giderek daha büyük sorunu oluyor

Hastalığından bize ne diyebilirsiniz, haklısınız da ama bu yazıyı antibiyotiklerin etkisi konusunda prospektüslerindeki eksikliği dile getirmek için yazıyorum. Prospektüslerde her şey var, okusanız ilaçları atasınız gelir hatta! Fakat etkisi konusunda bilgi sıfır.

Bazı antibiyotikler belki de nüfusun yüzde 20’sini ancak etkileyebilir duruma geldi. Bu durumda boşuna reçete ediliyor, para ödeniyor. İnsanlara da yazık! Sonuçta zararları da var. Etkisinin araştırılması gerekli…

Ve bunlar da prospektüse yazılmalı veya etkisini yitirmişler reçete edilmemeli. Antibiyotiklerin direnç kazanması dünyanın sorunu. Türkiye’nin giderek daha büyük sorunu oluyor.

Orhan Bursalı’nın yazısı