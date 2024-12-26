Orhan Bursalı: Allah ile aldatma

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Kim söylemişti Allah ile aldatma diye?

Eğer böyle bir korkuları olsaydı, bunlar olmazdı.

Cumhurbaşkanı grup konuşmasında tabii ki asgari ücret konusunda bir şeyler söyleyecek.

Çalışanları milleti enflasyona ezdirmedik diyecek, konuşmasına dua ile başladı.

Enflasyon yıllık yüzde 80, TÜİK gibi kurumları bile yüzde 45 diyor.

Yüzde 30 zamla milleti enflasyona ezdirmemiş oluyorlar.

Sonra uzun uzun Suriye zaferi hikâyeleri…

Ne demişti Fransız kraliçesi halkın açlığı konusunda, ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin.

Hiç olmazsa onlara pasta düşüyormuş.

Bize Suriye düştü…

Ye babam ye.

Orhan Bursalı’nın yazısı