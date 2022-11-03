Orhan Bursalı: Akşener, Kılıçdaroğlu’na el ense çekti

Meral Akşener, CHP’ye, daha doğrusu Kılıçdaroğlu’na el ense çekti, küçük bir partiyi de 7. olarak masaya davet ederek. Normalde Meral Hanım istek ve önerisini masaya öneri olarak getirmeliydi, normal olarak. Ama yapmadı, hem parti liderini ziyaret etti hem de davet etti. Şüphesiz bu konuda kararı yakında yapılacak masa toplantısında liderler verecek.

El ense çekti, derken neye karşılık?

Tabii ki Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını neredeyse ilana varan açıklama ve konuşmalarına karşı bir el ense.

Şüphesiz Kılıçdaroğlu ve ekibi, adaya 6’lı masa karar verecek diye sık sık açıklamalar yaptı ve yapıyor. Fakat bir yandan da Kılıçdaroğlu’nun aday seçilecek, tek aday benim şeklinde yorumlanan ve yorumlanabilecek çıkışlarının masadaki özellikle iki lideri rahatsız ettiğini biliyoruz. Biri Babacan diğeri Meral Akşener.

Orhan Bursalı’nın yazısı