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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: 1 milyar dolarlık iddia

Meral Hanım’a helal olsun. Hem kısa kesti hem de Ali Yeşildağ’ın 2007’de Antalya Havalimanı ihalesinin ucuza verilerek 1 milyar doların cebe atıldığı iddiasını ilk kez meydanlarda dile getirdi. Üstelik kendisine vaat edilen, yaptığı casusluk karşılığında aracıların ceplerine attığı 30 milyon dolarını isteyerek… İki günün en önemli konusu.

Nihayet, 20.05’te Kılıçdaroğlu cep telefonları ışıkları altında sahneye gelebildi. Milletin sabrına hayranım! Kılıçdaroğlu, bu alana büyük Adalet Yürüyüşü sonunda da geldiğini hatırlattı. Kemal Bey, uzun yürüyüşçü. Adalet Yürüyüşü’nden bu yana siyasi uzun yürüyüşünü katmalı.. Sonuca varmak üzere. İktidarı değiştirmeyi başarırsa, öyküsü yazılacak büyük bir olayı gerçekleştirmiş olacak.


Orhan Bursalı’nın yazısı

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