Organizasyonda adres yine şaşmadı: Olçokların cebi bu kez ‘Başkent’te doldu

BİLAL ÇELİK

‘AKP’nin reklamcısı’ olarak nitelendirilen Olçoklar’ın şirketi, kamu kurumlarının düzenlediği festivallerde iş kaçırmıyor.

Daha önce son bir yılda beş farklı etkinliğin 135 milyon liralık organizasyon işini alan şirket, bu kez de 37,185 milyon liralık sözleşme imzalayarak Başkent Kültür Yolu Festivali’nin organizatörü oldu.

Fotoğraf: CEO Event

İslamcı grupların hedef göstermesi sonucu ülkede birçok festival konser gibi etkinlikler valilik ya da kaymakamlıklarca iptal edilmiş; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelen tepkilere ‘hukuk’ yolunu göstermişti: “Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yoluyla karar düzeltme talep edilebilir.”

Yasaklanan festivallere ‘hukuk’ yolunu gösterse de yargıdan henüz bu yönde kararlar çıkmadı.

Bu açıklamları yapan Ersoy’un yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘makul’ festivallerinin tüm organizasyon işlerini ihale etmeden tek bir şirkete veriyor: ‘AKP’nin reklamcısı’ olarak bilinen ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok ile yeğeni Fatih Olçok’a ait EO Event Medya AŞ.’ye.

Olçoklara ait şirket, son bir yılda çeşitlik bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’ndan en az 135 milyon liralık organizasyon işi almıştı.

Bunlara Başkent Kültür Yolu Festivali’nin organizasyonu da eklendi. Olçokların şirketi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 1-23 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenleyeceği festivalin organizasyon işini 37 milyon 185 bin 558 liraya aldı.

Son bir yıla 173 milyonluk iş

CEO Event A.Ş., başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere kamu kaynaklarıyla düzenlenen hemen hemen tüm etkinliklerin organizasyon işini alıyor. Bu işlerin sadece birini ihaleye katılarak aldı.

Şirketin son bir yılda aldığı diğer milyonluk işler şöyle:

16 Eylül-25 Eylül: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Çanakkale’de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali organizasyonu: 22,5 milyon lira

30 Ağustos-4 Eylül tarihlerindeki Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliği organizasyonu: 28 milyon lira

28 Mayıs-12 Haziran tarihlerindeki Başkent Kültür Yolu Festivali etkinliğinin organizasyon işi: 26 milyon 362 bin 836,47 lira

10-17 Nisan’da düzenlenen 57’nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu organizasyonu işi ihalesi: 31 milyon 950 bin lira

2021’in 21-16 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’ nda gerçekleştirilen TEKNOFEST etkinliğinin organizasyon işi: 27 milyon lira

Olçoklar ailesi hakkında

Olçoklar, AKP’nin ismini, logosunu, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarında etkili oldu. 2002’de AKP’nin Genel Seçim Kampanyası’nı yöneten Erol Olçok, AKP için 2007’de ‘Durmak Yok Yola Devam’, 2011’de ‘Aynı Yoldan Geçmişiz Biz’, 2014’te ‘Bayrak’, 2015’te ‘Fors’ filmi çalışmalarını yaptı.