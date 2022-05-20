ORC anketinde AKP’ye iki kentten kötü haber

ORC Araştırma şirketinin anketine göre AKP, iki kentte CHP’nin gerisinde kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma şirketi, 11-15 Mayıs tarihlerinde 2 bin 180 kişiyle görüşerek hazırladığı anketten bazı şehirlerin sonuçlarını yayınladı. Sonucu paylaşılan kentler arasında Balıkesir ve Çanakkale’deki oy oranları dikkat çekti.

Buna göre Balıkesir’de AKP 2018’deki seçimde yüzde 41,4 oy alırken, dört yılda yaklaşık 11 puan eridi. Yüzde 30,7’ye düşen AKP, oyunu çok az artırabilen CHP’nin gerisine düşerek ikinci sırada yer aldı.

Bir diğer örnek ise Balıkesir. AKP, bu kentte de 2018’e göre 11 puan kaybederek yüzde 37,4’e geriledi. CHP’nin oyları yüzde 1 dahi artmadı ancak iktidar partisindeki erime nedeniyle AKP bu kentte de CHP’nin gerisinde kaldı.

Her iki kentte dikkat çeken bir diğer durum ise 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’nin AKP’nin kaybettiği oy oranına yakın kendi oyunu artırması. İYİ Parti, Balıkesir’de 9,1, Çanakkale’de ise 7,3 puan kazandı.