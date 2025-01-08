OpenAl CEO’su Altman’a kardeşinden cinsel istismar davası

OpenAI CEO’su Sam Altman’a kız kardeşi Ann Altman cinsel istismar suçlamasıyla dava açtı.

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ABD’nin Missouri eyaletindeki ABD Bölge Mahkemesi’nde 6 Ocak’ta açılan davada cinsel istismarın Ann Altman’ın üç, Sam Altman’ınsa 12 yaşındayken başladığı öne sürüldü.

Dava dilekçesinde abisini 1997-2006 arasında düzenli olarak cinsel istismarla suçlayan Ann Altman, tecavüze uğradığını da iddia etti.

Dilekçede istismarın son örneğinin Sam Altman’ın yetişkin, Ann Altman’ınsa henüz reşit olmadığı bir dönemde olduğu savunuldu.

Davada jürili yargılama ve 75 bin doların (2 milyon 653 bin lira) üzerinde tazminat talep edildi.

Ann Altman daha önce de Sam Altman hakkında benzer iddialarda bulunmuştu.

OpenAI CEO’su reddetti

Sam Altman, X’ten annesi ve iki erkek kardeşiyle ortak açıklama yaparak iddiaları reddetti.

Durumun ailesine büyük acı verdiğini öne süren Altman “Akıl sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olan bir aile üyesine bakmak inanılmaz derecede zordur” dedi.

Yapay zeka teknolojileri alanındaki öncü çalışmalarıyla bilinen OpenAI, yapay zeka arama motoru ChatGPT’nin üreticisi.