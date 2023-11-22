OpenAI krizi çözdü: Sam Altman görevine dönüyor

Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI yönetim krizini çözdü. Beş gün önce kovulan Sam Altman, yatırımcılar ve çalışanların yoğun baskısı sonucu CEO’luk görevine dönüyor.

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OpenAI Altman’la anlaştığını duyurdu.

Ayrıca bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce’un eski CEO’su Bret Taylor, eski ABD hazine bakanı ekonomist Larry Summers ve Quora’nın kurucusu Adam D’Angelo yönetim kuruluna girecek. Beklenti, Taylor’ın yönetim kurulu başkanı yapılması.

Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda işine dönmeyi dört gözle beklediğini söyledi: “Yeni yönetim kurulu ve Satya’nın (Microsoft CEO’su Satya Nadella) desteğiyle OpenAI’a dönmeyi ve Microsoft ile güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Ne olmuştu?

Yapay zeka uygulaması ChatGPT’yi geliştiren OpenAI cuma günü ‘liderlik becerisine inancını yitirdiğini’ belirterek Altman’ın kovduğunu duyurmuştu.

Şirkretin yaklaşık yüzde 49’una sahip Microsoft’un CEO’su Satya Nadella 19 Kasım’da, Altman’ın yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft’a katılacağını açıklamıştı.

Nadella ayrıca, OpenAI yönetim yapısının değişmesi gerektiğini savunmuş, Microsoft’un yönetim kuruluyla diyalog kurulacağını ifade etmişti.

700’den fazla OpenAI çalışanı da mevcut yönetim kurulunun istifasını istemiş, aksi takdirde ayrılıp şirketin en büyük yatırımcısı Microsoft’ta çalışmak üzere Altman’ın yolundan gideceğini duyurmuştu.