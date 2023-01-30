Opel CEO’su: Araçlar fabrikada bekliyor, getiremiyoruz

Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, çip krizinin kendileri için artık bittiğini ama şimdi de lojistik sorununun ortaya çıktığını söyledi.

Covid-19 pandemisi ve sonrasında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş, tedarik zincirleri olumsuz etkilemiş, çip krizini tetiklemişti. Hatta ABD’yle Çin arasında ‘çip savaşı’ başlamıştı.

Çip krizinden dolayı da birçok kalemde üretim azalmış veya durmuştu. Bu kalemlerden biri de otomobil sektörü. Çip krizi, otomobil sektörünün büyük bölümü için devam ediyor. Küresel düzeyde iki yılda 18 milyon aracın çip krizi nedeniyle üretilemediği düşünülüyor.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın aktardığına göre Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, çipe ulaşım konusunda artık sorun yaşamadıklarını dile getirdi. Özocak, Opel olarak aylardır üretim için hammadde sıkıntısı çekmediklerini belirtirken bayilerde araç bulunamamasının asıl sebebinin lojistik kaynaklı olduğunu söyledi.

Özocak, limanların dolu olduğunu ve araçları getirtmek için gemileri kullanmakta zorlandıklarını belirtirken demiryolu gibi alternatif çözümlere yöneldiklerini belirtti. Genel müdür, bunun da ek maliyet yarattığını dile getirdi. CEO, “Üretilen araçlar fabrikada beklemek durumunda kalıyor” dedi.