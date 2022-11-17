Ro-Ro gemileri Türkiye’ye yanaşmayınca, konteynerle Çin’den araba getirmeye başladılar

Çin’in otomobil ihracatını artırmasıyla araç taşıyan Ro-Ro gemilerinde kapasite sorunları ortaya çıktı. Bazı markalar, ek maliyetleri göze alıp konteynerlerle Türkiye’ye araç ithal etmeye başladı.

Ro-Ro gemisi. Fotoğraf: Reuters

Çin’in artan otomobil ihracatı, Çin’den araç taşıyan Ro-Ro gemilerinde kapasite sorununa neden oldu. Armatörler, sınırlı kapasiteyi Avrupa gibi daha yüksek navlunun (gemi sahibine ödenen ücret) olduğu pazarlar için kullanıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan ve dokuz aydır süren savaşın da etkisiyle araç taşıyan gemiler, Türkiye’ye gelmeyi tercih etmeyi bırakıyor. Bazı markalar, Çin’den araçları konteyner gemileriyle getirtmeye başladı.

Dünya’dan Aysel Yücel’e konuşan Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, gemi bulamadıkları için Çin’de üretilen araçları, ek maliyeti göze alarak Türkiye’ye konteyner gemileriyle getirmeye başladıklarını söyledi.

Soysal, Çin’in karantinadan çıkmasıyla üretime ve ihracata hız verdiğini ve bu nedenle sevkiyatlarda yoğunluk yaşandığını dile getirdi. Soysal, Çin-Avrupa navlununun, Çin-Türkiye navlunundan daha yüksek olduğundan armatörlerin Avrupa’yı seçtiğini söyleyerek Türkiye araç getirmek için Ro-Ro gemisi bulunamadığını belirtti.

Soysal, Çin’den araç getirmek için konteyner gemilerine yöneldiklerini ama bunun da ek maliyetleri olduğunu söyledi. Bu şekilde teslimat süreleri de uzuyor.

Dünya’nın armatörlerden edindiği bilgiye göre de, araçları konteyner gemileriyle taşımak riskli. Sevkiyat sırasında araçlarda hasar meydana gelebilir.