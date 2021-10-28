Önlemler gevşedi, grip patladı: Bu sene daha ciddi hastalık yapabilir

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, önlemlerin gevşemesiyle birlikte artan grip vakaları nedeniyle acillere başvuruların iki katına çıktığına dikkat çekerek “Bu sene daha ciddi hastalık yapma potansiyeli var, grip aşılarını daha fazla öneriyoruz” dedi.

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Gecen yıl çok görülmeyen influenza, parainfluenza virüslerinin bu yıl yeniden görülmeye başladığını belirten Tükek, sözlerini şöyle sürdürü: “Hemen hemen hepsi boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları ile geliyor. Tabii öncelikle corona virüsü dışlamak için PCR testi yapıyoruz. PCR saygılarımız da bu dönem iki katına çıkmış durumda. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla Covid pozitif çıkma oranı değişmedi. Yine yüzde 10-15 bandında. Geri kalan yüzde 80-85’lik grup aslında diğer virüs enfeksiyonları ya da farklı semptomlar gibi gözüküyor. Özellikle influenza ve onun türevleri (parainfluenza gibi) üst solunum yolu enfeksiyonu yapan hastalıklar, havaların değişmesiyle bu sene çok daha fazla gündemde. Bu nedenle geçen seneye nispeten grip aşılarını bu yıl daha fazla öneriyoruz. Çünkü hem maske kullanımında azalma var hem de geçen sene hastalık yapmadı bu virüsler, bu sene daha ciddi hastalık yapma potansiyeli var. O yüzden risk grubundakilerin mutlaka grip aşısı olması gerekiyor. Bunlar dışında risk grubundaki bir hastaya bakım veren kişiler gibi dolaylı risk taşıyanların da grip aşısı yaptırmalarında fayda var.”

‘Kasım sonrası endişeye sevk ediyor’

Profesör, salgında tablonun geçen senekiyle benzer düzeyde ilerlediğini söyleyerek bu yıl farklı olarak hastaneye yatışlarda büyük bir artış olmadığını, bunu da aşının sağladığını belirtmekle birlikte geçen seneden farklı şartlara işaret ederek uyardı: “Vaka sayıları halen istediğimiz düzeyde azalmadı. Kasım ayından sonra büyük bir dalgayla, geçen seneyi geçirmiştik. Bu sene aşılanmayla birlikte yatan hasta sayısında o kadar büyük bir artış olmadı. Ama vaka sayılarında azalma olmaması, önümüzde yoğun kış şartlarının olması, kısıtlamaların tamamen kalkması ve okulların açılmasını da hesaba katarsak, aslında kasım ayından sonrası hakikaten bizi endişeye sevk ediyor.”

Can kaybı hangi gruplarda?

Aşısız grubun özellikle 30’lu yaşların altında çok daha fazla olduğuna dikan çeken Tükek gözlemlerini paylaştı: “Hastanede yatışlarda ise bize gelen hastaların dışında çok sayıda hasta için bazı merkezlerden konsültasyon isteniyor bizden de. Burada dikkatimizi çeken şey, genellikle 20’li yaşlardaki hastaların tedavisi için sorular geliyor. Bunların ağır pnömoni olup hastaneye yatırıldığı ve oksijen tedavisine başlandığı belirtiliyor. Normalde bir üst solunum yolu enfeksiyonu, örneğin bir influenza’da, bu yaş grubunda bu kadar ağır bir tablo beklemeyiz. Ama maalesef corona virüsünde tablo ağır oluyor. Özellikle Delta varyantı, gençlerde de ciddi, ağır pnömoni yaparak hastanın hayatına mal olacak düzeye gelebiliyor. Hasta genç olmasına rağmen yoğun bakıma düşebiliyor, yoğun bakıma düştükten sonrasında ölüm oranları da artıyor. Aynı şey, 65 yaşın üzerindekiler ve kronik hastalığı olanlar için de hala geçerli. Maalesef kaybettiğimiz günlük 200’ün üzerindeki vakalar arasında bu saydığım gruplar var.“