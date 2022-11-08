Ömer Üründül: Fenerbahçe köprüyü geçti

Dün gece Fenerbahçe tam bir Sırat Köprüsü’nden geçti. İlk yarıda ne ofansif ne defansif olumlu bir futbol sergileyemediler. Bunun tabii ki nedenleri vardı. Birincisi Batshuayi’nin fizik açıdan düşüşte olması, ikincisi Emre Mor’un sol kulvarın yapısına uymayışı, üçüncüsü ve en önemlisi de Sivasspor’un blok halinde yaptığı iyi yerleşimli, prese özen gösterdiği takım savunmasıydı. Fenerbahçe pozisyon bulamadığı gibi iki pozisyona da Sivasspor girdi. Kaleci Altay bunlarda başarılıydı.

Ömer Üründül’ün yazısı