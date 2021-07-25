Ölüme terk edilmiş halde bulunan civcivler emin ellerde

Adana’da dört gün önce kırsal alanda ölüme terk edilmiş halde bulunan ve kurtarılan 300’e yakın civciv, kentte çiftçilik yapan Zöhre Türkmen’e yediemin olarak teslim edildi. Civcivlerin durumuna çok üzüldüğünü söyleyen Türkmen, sahibi ortaya çıkmazsa onları sahiplenebileceğini söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Çukurova ilçesindeki Kurttepe Mahallesi’nde yaşayan amatör balıkçı Recep Yılmaz, 21 Temmuz’da Seyhan Baraj Gölü çevresine terk edilen yüzlerce civcivi görünce durumu bildirip yardım istemişti. Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivleri toplamıştı, bazıları ölmüştü. Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, civcivlerin karantinaya alınacağını, bir çiftçinin sahiplenmesini sağlayacaklarını açıklamıştı.

(arşv)

Civcivler Çukurova ilçesi Pirili Mahallesi’nde çiftçilik yapan Zöhre Türkmen’e yediemin olarak teslim edildi. Kümesini açan ve bakımlarını üstlenen Türkmen, hayvanların böylece terk edilmesinin kabul edilemeyeceğini onların aç ve susuz halini görünce vicdanının sızladığını anlattı.

‘Gözüm gibi bakacağım’

Türkmen şunları söyledi: “Yıllardır hayvanlara bakıyorum. Kanatlı hayvanlar üzerine yaptığım projeyle hibe kazanmıştım. Onların nasıl yetiştirileceğini biliyorum. Civcivlere gözüm gibi bakacağım. Buna söz veriyorum. Herkesin içi rahat olsun. Burada çok mutlular. Beslenince halsizlikleri gitti. Sahibi ortaya çıkarsa, ‘Onları neden bıraktın’ diye sorarım. Eğer ortaya çıkmazsa onları tamamen sahiplenebilirim.”

Açlıktan ölmek üzere olan civcivleri gerekli işlemlerin ardından 21 günlük karantina süreci için Türkmen’in çiftliğine getirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç ise şöyle konuştu: “Örnek çiftçilerimizden olan Zöhre Hanım, bu süreçte civcivlere çocuğu gibi bakmaya başladı. Özenli bir şekilde ilgi gösteriyor. Bu ilgisi için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de hayırsever vatandaşlarımız aracılığıyla yem getirdik. Veteriner hekim arkadaşımızla sağlık taraması yaptık. Civcivlerin şu aşamada sağlığında sorun olmadığını söyleyebiliriz. Bu süreçte sahibi ortaya çıkarsa civcivler, gerekli yaptırımlardan sonra kendisine teslim edilir. Çıkmazsa özverili davranışından dolayı Zöhre Hanım’a teslim edebileceğiz.”