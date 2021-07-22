Araziye terk edilen civcivler koruma altında

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde araziye terk edilen 300’e yakın civciv, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.
AA’nın haberine göre Kurttepe Mahallesi’nde, Seyhan Baraj Gölü kıyısına balık avlamaya giden Recep Yılmaz, açlık ve susuzluğun yanı sıra sıcak hava nedeniyle ölüm riski altındaki civcivlerle karşılaştı ve müdürlüğe haber verdi.
Bölgeye giden ekipler, koruyucu kıyafetlerle civcivleri tek tek topladı. Bazılarının öldüğü belirtildi. Koruma altına alınan civcivlerin hastalık taşıyıp taşımadığını belirlemek için test yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
Recep Yılmaz, “Dün, civcivlerin sahibinin olduğunu düşündüm ama sonra tekrar gittiğimde kimse yoktu. Açlık, susuzluk ve sıcak hava nedeniyle bazıları ölmüştü. Diğerleri ölenleri yiyerek besleniyordu. Ben de durumu ilgili kurumlara ilettim” ifadelerini kullandı.