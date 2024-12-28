Romeo ve Juliet filminin efsane oyuncusu Olivia Hussey 73 yaşında hayata veda etti.

Fotoğraf: Olivia Hussey / Instagram

Genç yaşında rol aldığı 1968 yapımı Romeo ve Juliet filmiyle uluslararası üne kavuşan oyuncu Olivia Hussey, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Arjantin asıllı oyuncunun vefat haberi Instagram hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, “Bu büyük kaybın acısını yaşarken, Olivia’nın hayatlarımız ve sektör üzerindeki kalıcı etkisini de kutluyoruz” denildi.

Hussey, 1951’de Arjantin’in Buenos Aires kentinde doğdu ve yedi yaşındayken Londra’ya taşınıp Italia Conti Academy Tiyatro Okulu’nda eğitim aldı.

Romeo ve Juliet yönetmeni Franco Zeffirelli, Hussey’i tiyatro sahnesinde keşfettiğinde henüz 15 yaşındaydı ve onu filmde 16 yaşındaki İngiliz Leonard Whiting’le birlikte oynattı.

Film, en iyi film ve yönetmen dalında Oscar’a aday gösterildi ancak Hussey, ‘Funny Girl’ filmindeki Barbra Streisand gibi güçlü adayların olduğu bu yılda Oscar adaylığını kaçırdı. Ancak o yılki Altın Küre Ödülleri’nde en iyi yeni yıldız ödülünü kazandı.

Onlarca yıl sonra ise filmin iki oyuncusu Hussey ve Whiting, 2019’da ölen Zeffirelli’nin kendilerini çıplak sahneler çekmeye teşvik ettiğini iddia ederek Paramount Pictures’a dava açtı. Çift, yaşadıkları acıları ve filmin vizyona girdiği tarihten bu yana elde ettiği geliri gerekçe göstererek 500 milyon doların üzerinde tazminat talep etti. Ancak yargıç, sahnenin aşırı cinsel çağrışım içermediğine karar vererek davayı reddetti

Güzelliği kadar çığlığıyla da hafızalara kazındı!

Hussey, 1977’de ‘Meryem Ana’yı canlandırmak üzere Zeffirelli ile yeniden bir araya geldi ve bir yıl sonra Agatha Christie’nin romanından uyarlanan ‘Nil’de Ölüm’ filminde rol aldı.

Erken dönem slasher filmi ‘Black Christmas’ (1974) ve TV filmi ‘Psycho IV: The Beginning’deki rolleri ona ‘çığlık kraliçesi’ olarak ün kazandırdı.

Sonraki yıllarda seslendirme sanatçısı olarak da çalışmaya başladı ve video oyunlarında sık sık yer aldı.

Hussey, 2015 yılında Romeo’suyla son bir kez daha bir araya geldi ve Whiting’le birlikte İngiliz filmi ‘Sosyal İntihar’da birlikte rol aldı.