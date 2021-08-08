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Yaramazlara biraz batar!

Olimpiyat üçüncüsü İlgün madalyasıyla babasının mezarına koştu: Tüm çabam sana layık bir evlat olmak için

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, madalyasını 12 yıl önce kaybettiği babasının mezarına götürdü.

Fotoğraf: DHA

Madalyayı babasının mezarına asan İlgün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İlgün, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: “12 yıl önce kaybettiğim babama vermiş olduğum olimpiyat madalyası sözümü tutmanın mutluluğu bambaşka. Ve madalya olması gereken yerde. Tüm çabam sana layık bir evlat olmak için. Seni çok seviyorum ve özlüyorum Babammm. Mekanın cennet olsun. Nurlar içinde yat.” 


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