Olimpiyat bitti, Kuzey Kore’de yayınlanmaya başladı: TV’de 21 Temmuz’da oynanan maçı gösterdiler

Dünyadan izole ülke Kuzey Kore’de, organizasyon bittikten iki gün sonra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda oynanan bir maç yayınlandı.

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Geçen yıl düzenlenmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen organizasyon 23 Temmuz-8 Ağustos arasında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlendi.

Kore Merkez Televizyonu, 21 Temmuz’da ABD ve Şili kadın futbol takımları arasında oynanan maçın 70 dakikasını salı günü yayınladı. Bu, organizasyona, Covid-19’dan korumak istediğini gerekçe göstererek sporcu göndermeyen Kuzey Kore’nin Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda dair ilk yayını oldu.

Kuzey Kore, 2018’de Güney Kore’nin ev sahipliği yaptığı kış olimpiyat oyunlarına bu ülkeyle ortak kafileyle katılmış ardından iki ülke arasında tarihi zirveler düzenlenmişti. 22 Kuzey Koreli sporcunun yanı sıra Devlet Başkanı Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo-jong da kafileyle Güney Kore’ye gitmişti. Bu yıl kafile yollamaması Güney Kore’nin ikili ilişkileri geliştirme hayallerini suya düşürmüştü.

Geçmişte açılış seremonisinden birkaç gün sonra Olimpiyat yayınına başlayan Pyongyang yönetimine Asya-Pasifik Yayıncılar Birliği Güney Kore’deki SBS aracılığıyla yayın hakkı veriyordu. Bu yılki yayın hakkının nasıl alındığı netlik kazanmadı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, Kuzey Kore’nin 1988’de Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen organizasyonu boykot ettiğinden beri katılmadığı ilk yaz olimpiyat oyunları oldu.