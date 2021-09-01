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Yaramazlara biraz batar!

Öldürmekle suçlandığı yavru köpeğin etini yemeye zorlanan çocuk korumada

Güney Afrika’da, akrabası tarafından ‘öldürmekle suçlandığı yavru köpeğin etini yemeye zorlanan’ yedi yaşındaki çocuk korumaya alındı.

Fotoğraf: www.four-paws.org (temsili)

The South African gazetesi, KwaZulu-Natal vilayetindeki sosyal gelişim dairesinin sözcüsü Mhlabunzima Memela’nın, Mtubatuba kasabasında yaşayan çocuğun önce kırbaçlandığını sonra da ölen yavrunun etini yemeye zorlandığını söylediğini aktardı.


Memela şöyle konuştu: “Olay 22 Ağustos’ta yaşandı. Annesi hayatını kaybeden çocuk akrabalarının yanında kalmaya başlamış. Bir komşu çocuğun şiddete uğradığını söyleyerek ihbarda bulundu. Ekibimiz eve gittiğinde köpeğin öldüğünü, söz konusu akrabanın eve döndüğünde çocuğu hayvanı öldürmekle suçladığını ve ona fiziksel saldırıda bulunduktan sonra ölen hayvanın etini yemeye zorladığını tespit etti.”

Çocuğun daire çalışanları tarafından derhal akrabanın elinden alınarak ‘güvenli bir yer’e diye tanımladığı bir çocuk yurduna götürüldüğünü, profesyonel ekip tarafından psikolojik destek verildiğini anlatan Memela, “Tabii ölü hayvan eti yediği için bedensel sağlığını da yakından izliyoruz. Şimdilik olumsuz bir durum yok” dedi.

Söz konusu adamın uzun süredir ailenin diğer fertlerine de şiddet uyguladığını öğrendiklerinin ve onlara da destek verileceğinin altını çizen Memela kaçtığını söylediği bu kişinin yakalanmasını istedi.

Mtubatuba’daki polis teşkilatının sözcüsü Nqobile Gwala soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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