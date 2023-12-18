Okulun tavanındaki alçı ders sırasında döküldü: Yedi öğrenci yaralandı

Samsun’un Canik ilçesinde bir ortaokulun tavanındaki alçının dökülmesi sonucu yedi öğrenci yaralandı.
Fatih Ortaokulu’nda ders sırasında 5-B sınıfının tavanındaki alçının bir bölümü döküldü.
Yere düşen alçının parçalanıp öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu yedi öğrenci hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri öğrencileri tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Okul müdürü ve öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin ailelerini olayla ilgili bilgilendirdi.
Yaralanan yedi öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.