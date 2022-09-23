Okul bahçesinde hayatını kaybetmişti: 12 yaşındaki Samet’le kavga eden 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki bir ortaokulda fenalaşıp hayatını kaybeden 12 yaşındaki Samet Gül’le olaydan 15 dakika önce kavga ettiği belirlenen 14 yaşındaki M.N.O. tutuklandı.
AA’nın aktardığına göre geçen pazartesi, ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Samet Gül’ün okul bahçesinde fenalaşarak yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Polis, Gül’ün olaydan 15 dakika önce sekizinci sınıf öğrencisi M.N.O. ile kavga ettiklerini, M.N.O.’nun Gül’e vurduğunu belirledi. Gözaltına alınan M.N.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.N.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.