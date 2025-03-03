Oktay Saral: Hak ederek değil, Allah'ın lütfu, Erdoğan'ın takdiriyle başdanışman oldum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Ben hak ederek cumhurbaşkanı başdanışmanı olmadım” dedi.

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TV100’de ‘Talat Atilla ile Pazar Saati’ programına katılan Saral, başdanışman olması hakkında şunları söyledi:

“Ben hamdolsun hep şunu diyorum: Ben hak ederek cumhurbaşkanı başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymetli çok daha değerli insanlar var.”

Erdoğan’ın 34 başdanışmanı varmış

Atilla’nın “Sayın Erdoğan’ın kaç danışmanı var” sorusuna Saral, “34 başdanışmanı var” diyerek yanıt verdi.

Son olarak Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atanmıştı.