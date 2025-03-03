Diken

Yaramazlara biraz batar!

Oktay Saral: Hak ederek değil, Allah'ın lütfu, Erdoğan'ın takdiriyle başdanışman oldum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Ben hak ederek cumhurbaşkanı başdanışmanı olmadım” dedi.

Fotoğraf: AA

TV100’de ‘Talat Atilla ile Pazar Saati’ programına katılan Saral, başdanışman olması hakkında şunları söyledi:


“Ben hamdolsun hep şunu diyorum: Ben hak ederek cumhurbaşkanı başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim. Benim yerimde olabilecek çok daha kıymetli çok daha değerli insanlar var.”

Erdoğan’ın 34 başdanışmanı varmış

Atilla’nın “Sayın Erdoğan’ın kaç danışmanı var” sorusuna Saral, “34 başdanışmanı var” diyerek yanıt verdi.

Son olarak Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atanmıştı.

Vedat Demiröz ve Çağrı Erhan cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı

Başdanışmandan İmamoğlu’na hakaret: Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, müptezel

Demirtaş, kendisine ‘Alman yosması’ diyen başdanışman hakkında suç duyurusunda bulundu

SON HABERLER

Milli takım ABD'yi 2-1 mağlup etti

Eylülde başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol takımı, özel maçta ABD’yi 2-1 mağlup etti.

Gassal 'rüşvet'ten tutuklandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, ücretsiz yapılması gereken cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği ileri sürülen gassal tutuklandı.