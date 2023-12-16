Oktay Ekşi: Şeyh Mahmut’un elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçması…

Son haber üç gündür gazetelerimizi ve televizyonların haber kanallarını çok meşgul etti:

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut’un 40 yaşındaki oğlu Muhammet Hasan Şeyh Mahmut, 30 Kasım günü, kullandığı arabayla, Yunus Emre Göçer isimli bir motokuryeye çarparak ölümüne sebep oldu. Eşini dul, iki çocuğunu öksüz bıraktı. Muhammet Hasan Şeyh Mahmut, karakolda olayı doğru anlatmadı. Zaten anlatsa da belli ki fark etmeyecekti. Neticede serbest bırakıldı ve iki gün sonra da Türkiye dışına kaçtı.

Yani adalete hesap vermekten kurtuldu.

Türkiye’de suçsuz insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “Bu insanlar suçsuzdur. Derhal serbest bırakılsın” şeklindeki kararına rağmen hapiste yatarken (örnek HDP eşbaşkanı iken tutuklanan Selahattin Demirtaş, Gezi olaylarından tutuklu Osman Kavala…) suçluluğu kamu vicdanında kesin hüküm almış birçok insanın serbest dolaştığı o kadar çok bilinen bir durum ki artık Şeyh Mahmut’un elini kolunu sallayarak yurtdışına kaçması kimseye tuhaf görünmez oldu.

Oktay Ekşi’nin yazısı