Oktay Ekşi: Nüfusun yarıya yakını, özel sektörün temsilcileriyle hükümet tarafından belirlenen asgari ücretle idare ediyor

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Ülkeyi 22 senedir yönettiğini sanan AKP iktidarının, baştan beri algı operasyonlarıyla ve parlak gelecek vaatleriyle Türkiye’yi getirdiği noktada tüm emekçilerin yüzde 40’ı ama tamamı içindeki erkeklerin yüzde 68’i kadınların ise yüzde 32’si asgari ücretle çalışıyor.

Özetle nüfusun yarıya yakını, özel sektörün temsilcileriyle hükümet tarafından belirlenen asgari ücretle idare ediyor. Bir tiyatro oyununda figüranlık ediyor. Ya da derin yoksulluğa mahkûm olarak geçinmek veya sürünmek zorundalar.

Oynanana “tiyatro” derken, bunun kendi sözüm, kendi yakıştırmam olmadığını, yıllardır iktidara yakın bir sendikacılık anlayışıyla yönetildiğini bildiğimiz Hak-İş’in başkanı Mahmut Arslan’dan ödünç aldığımı belirtmeliyim.

Oktay Ekşi’nin yazısı