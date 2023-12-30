Oktay Ekşi: AYM’ye öteden beri diş bileyen bir cumhurbaşkanı…

AYM’ye öteden beri, diş bileyen bir cumhurbaşkanı bu ülkenin başında olduğu sürece Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin saygı göreceğini ummak, en anlamsız ve boş bir hayaldir. Ayrıca eğer anayasayı değiştirme gücüne sahip olduğunu veya olacağını görürse Erdoğan’ın, AYM’yi ‘kuşa çevireceğini‘ bilmek gerekir. Hele Devlet Bahçeli gibi “Anayasa Mahkemesi kapatılsın” diyecek kadar radikal bir ortağı TBMM’deyken Erdoğan bu fırsatı kaçırmak istemeyecektir.
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